HAKKARİ KORONAVİRÜS BİTSİN DİYE 180 KOYUN KURBAN ETTİLER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTILAR
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Şemdinli, Türkiye, Güncel

HAKKARİ KORONAVİRÜS BİTSİN DİYE 180 KOYUN KURBAN ETTİLER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTILAR

KORONAVİRÜS BİTSİN DİYE 180 KOYUN KURBAN ETTİLER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTILARHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, koronavirüsten kurtulmak için kurban kesti.

26.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:55
HAKKARİ KORONAVİRÜS BİTSİN DİYE 180 KOYUN KURBAN ETTİLER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTILAR

KORONAVİRÜS BİTSİN DİYE 180 KOYUN KURBAN ETTİLER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTILAR

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, koronavirüsten kurtulmak için kurban kesti. 2 gün boyunca 180 koyun kesen yöre halkı, salgından korunmak için dualar ederken, etler de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. 

Kısa sürede dünyaya yayılan ve yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de yayılıp her geçen gün vaka sayısının artmasıyla alınan önlemler de artıyor. Salgına karşı mücadele sürerken, halk koronavirüsten kurtulmak için farklı yöntemler deniyor. Şemdinli ilçesinin Güzelkonak, Korgan, Üzümkırın, Tatlıca, Durak, Alkeva, Yufkalı, Tatlıca ve 3 mezrasında oturanlar, salgından kurtulmak için kurban kesmeye karar verdi. Toplanan yöre halkı, düzenledikleri bir törenle kurban kesip, dualar etti. 2 gün boyunca 180 koyunun kesildiği törene 21'inci dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili Hakkı Töre de katıldı. Kurban kesimi ile ilgili açıklama yapan Töre, bunu ülkenin koronavirüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirterek, şöyle konuştu:  

"Sadaka, belaları, musibetleri uzaklaştırır. Bizde örnek olarak bu mıntıkamızdaki köylülerimizde kurban kestik. Bunun niyeti ise sadakadır. Ülkemiz bir belanın içinde. Bu belanın bitmesini istiyoruz. İnşallah kısa süre içinde memleketimize yayılmaz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın isteği üzerine bunu yaptık. Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmak. Bu anlamda da kesilen kurbanları civarda bulunan köylerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Allah kabul etsin." 


Kaynak: DHA

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