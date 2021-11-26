Hakkari'de "Yunus Emre" konulu konferans düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Türk Dil Kurumunca (TDK) Hakkari'de, "Anadolu Konferansları Yunus Emre" programı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salon'unda düzenlenen programda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Boz, katılımcılara Yunus Emre'nin eğitimi, misyonu ve eserleriyle ile ilgili sunum yaptı.

Yunus Emre'nin evrensel öğütler verdiğini belirten Boz, şairin eserlerinden seçtiği beyitlerle dünya görüşünü değerlendirdi.

Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, TDK Bilimsel Çalışmalar Müdür Vekili Dr. Emre Pekyürek, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.