Hakkari'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

HAKKARİ (Habermetre) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü Hakkari'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Valilik önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal GÜR tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından kutlamalara, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam edildi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris AKBIYIK, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, daha sonra Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Bilal GÜR tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı.

Daha sonra program bir konuşma yapan Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris AKBIYIK, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Valimiz Sayın AKBIYIK, şunları kaydetti:

"Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği gün olan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tarihin bütün dönemlerinde, öğretmenler, bir mum misali kendilerinden ödün vererek, başka hiçbir mesleğin gösteremeyeceği fedakarlık örnekleri sergilemiş ve çağlar boyunca, ilim ışığıyla ufukları aydınlatmışlardır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk; " Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. " diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenler olduğuna işaret etmiştir. Dünyadaki dönüşümü takip edebilen, hak ve adalet duygusu gelişmiş, öğrenme kültürü ileri seviyede, sadece okulda değil her mecrada öğrenebilen ve öğrenme isteğinde olan bireyler yetiştirme çabamızı öğretmenlerimizin gayret ve fedakarlıkları olmadan başarabilmemiz mümkün değildir. Kendini mesleğine adamış öğretmenlerimiz ve her yönden iyi yetişmiş nesiller sayesinde Ülke olarak arzu ettiğimiz muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkabileceğimizden hiçbir şüphem yoktur.

"Hakkari'ye ilk geldiğimiz gün birinci meselemiz eğitim dedik ve birçok başarıyı siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde gördük. " diyen Valimiz Sayın AKBIYIK, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"70. 000 öğrenci ve 4600 öğretmenimizle, ülkemizin en genç ve dinamik kadrosuna sahibiz. İlimiz genelinde, özellikle eğitim yatırımlarının kaliteli ve zamanında hizmete sunulması ile tüm eğitim süreç ve faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve desteklenmesi konusunda, Valiliğimiz himayelerinde, tüm eğitim kadromuzla ve kurumlarımızla birlikte, özverili bir çalışma ortaya koymaktayız.

İçinde yaşadığımız bu salgın döneminde, ilimizdeki yüz yüze eğitimin sorunsuz ilerlemesi ve vaka oranlarının düşmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın "2023 Eğitim Vizyonu" hedeflerine ulaşmamız konusunda, bizlere büyük güç ve moral vermiştir.

İlimizde; okul, öğrenci pansiyonu, öğretmenevi, halk eğitim merkezi ve öğretmen lojmanı olmak üzere 39 projenin yapımı tamamlanarak eğitim camiamızın hizmetine sunulmuştur.

Fiziki açıdan yeterli olan okullarımız, öğrencilerimizin motivasyonunu ve başarısını belirleyen en önemli unsurlardandır. Eğitim yuvalarımızı sadece fiziki açıdan değil, donatım açısından da güçlendirerek, 148 adet Tasarım ve Beceri Atölyesini öğrencilerimizin hizmetine sunduk. "

- Bir Kitap Bir İnsan Kampanyası Kapsamında 45 Bin Kitap Dağıtıldı Hakkari'nin eğitim öğretimdeki başarı çıtasını üst sıralara yükseltmek ve nitelikli bir nesil inşa etmek için eğitimi öncelikli meseleleri olarak gördüklerini ifade eden Valimiz Sayın AKBIYIK, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu minvalde ortaya koyduğumuz; Bir Kitap Bir İnsan projesi kapsamında, öğrencilerimize 45. 000 adet kitap dağıttık. Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek projesinde, 11 Spor dalında 109. 683 öğrencimize, çeşitli spor dallarında, eğitimler verildi. Her Çocuk Bir Etkinlik projesiyle 40. 000 öğrenciye etkinlikler yaptırıldı, Bir Çınarın Gölgesinde projesi ile 108 aileye ulaşıldı.

Her Ev Bir Okul gibi projelerle, öğretmenlerimiz sahada güzel hikayeler yazdı. ERASMUS+ kapsamında, mesleki eğitim ve okul eğitimi olmak üzere iki alanda, ilimiz akredite oldu. eTwinning ve TÜBİTAK projelerindeki yoğun başvurularla ilimiz adından söz ettirdi.

Artık Hakkari'nin gündemi eğitim olmuştur. Çocuklarımız her gün yeni bir başarıya imza atıyor. Hakkari'de ilk defa 19 öğrenci tıp fakültesini kazandı. 18 öğrencimiz mühendislik, 78 öğrencimiz öğretmenlik, 8 öğrencimiz de hukuk fakültelerine yerleşti. Bunun haricinde birçok öğrencimiz diğer bölümleri kazandı. Bunu verilen emeklerin, birlikteliğin, gayretin sonucu olarak görüyoruz.

Ülkeye faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı tanıyan, anlayan eğitimli bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. İlimizi, eğitimde bir adım daha öteye çıkarma hedefimize ve bu saydığımız başarılara, tabi ki eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğüm, siz değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla ulaştık. Hepinize gayretleriniz için çok teşekkür ediyorum.

Eğitimde kalitesini sürekli artıran ilimiz, bundan sonraki dönemde, gelişimini ve eğitim alanındaki hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını, tüm paydaşların katılımıyla sürdürecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görev uğruna şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, sizlere başarılı ve huzurlu bir meslek hayatı temenni ediyor, öğretmenler gününüzü kutluyorum. "

Ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etme töreni yapıldı.

Hazırlanan slayt gösterimin ardından öğretmenler tarafından şarkılar seslendirildi.

Daha sonra Valimiz Sayın İdris AKBIYIK'ın Fen Bilgisi Öğretmeni Ahmet Huri ÖNAT ve mezun olduğu Polat Lisesi Müdürü Fuat YILDIRIM'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gönderdikleri video mesajı izlendi.

Öğretmenler Ahmet Huri ÖNAT ve Fuat YILDIRIM, mesajlarında öğrencilik hayatı başarılarla dolu Valimiz Sayın İdris AKBIYIK'ı tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

Program, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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