Habur'da TIR giriş -çıkışlarında artış yaşandı
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Habur'da TIR giriş -çıkışlarında artış yaşandı

TÜRKİYE'nin Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs salgını nedeniyle TIR giriş ve çıkışlarında yaşanan düşüş, normalleşme süreciyle yükselişe geçti.

Habur'da TIR giriş -çıkışlarında artış yaşandı
06.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:52

TÜRKİYE'nin Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs salgını nedeniyle TIR giriş ve çıkışlarında yaşanan düşüş, normalleşme süreciyle yükselişe geçti. Pandemi döneminde 4 bin aracın sıra beklediği TIR parkında, araç sayısı 900'e kadar düşerken, karayolundaki uzun araç kuyrukları son buldu.

Türkiye'nin Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Mart'ta giriş-çıkışlara kapatıldı. Temassız ticaret dönemiyle birlikte TIR şoförleri araçlarını, Irak'ın Halil İbrahim Gümrüğü ile Habur Gümrüğü arasındaki tampon bölgede değiştirdi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle de Habur Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkında, 4 bin araç beklerken, Habur- Silopi- Cizre karayolunda ise kilometrelerce kuyruk oluştu. Normalleşme süreci ile birlikte sınır kapısında araç giriş çıkışları yükselişe geçti. TIR parkı sahasındaki araç sayısı da 900'e kadar düştü. Karayolundaki araç trafiği de azaldı.

SON 5 AYDA İBRE TIRMANIŞTASon 3 yılın Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı TIR giriş-çıkış verilerinde, koronavirüs salgını kaynaklı yüzde 10'luk bir yavaşlama görüldü. Buna göre 2018 yılında 160 bin 574 TIR girişi olurken 135 bin 15 TIR çıkışı gerçekleşti. 2019 yılında ise bu sayı 189 bin 373 TIR girişi, 205 bin 671'de TIR çıkışı, 2020 yılının son 5 aylık verisi ise 191 bin 469 TIR girişi, 183 bin 968 TIR çıkışı şeklinde oldu.Yine son 3 yılın 5 aylık araç giriş ve çıkış ortalamaları ise 2018 yılında günlük ortalama 1063 TIR giriş, 1122 TIR çıkışı, 2019 yılında 1253 TIR girişi, 1362 TIR çıkışı, 2020 yılında ise 1260 TIR girişi 1214 TIR çıkışı şeklinde oldu.2018-2019 yılı arasındaki fark ise TIR girişinde yüzde 17.8, çıkışında yüzde 21.40 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 2019 ile 2020'nin son 5 ayında ise düşüşe geçti.

2020 Ocak ayında giriş ve çıkışlarda yüzde 20, Şubat ayında ise yüzde 9 artış yaşandı. 2020 Mart ayında ise TIR girişi yüzde 31.30, TIR çıkışı yüzde 54 düşüşe geçti. Temassız ihracatla canlanan Habur Sınır Kapısı'nda Nisan ayında TIR girişi yüzde 13.10, TIR çıkışı 16.30, Mayıs ayında da TIR girişi yüzde 19, TIR çıkışı yüzde 8.70 ile yeniden yükselişe geçti.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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