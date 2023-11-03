Yemekteyiz bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz bu haftanın 1. si kimdir? Yemekteyiz bu hafta şampiyon kim oldu ve kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı?

Zuhal Topal Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı?

Bu haftanın Yemekteyiz kazananı hangi isim oldu? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı? İşte detaylar…

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, 75 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?

Bu hafta (3 Kasım) kazananı Hülya hanım oldu. Zuhal Topal'dan 7 puan alan Hülya hanım, 28 puanla haftanın birincisi oldu.