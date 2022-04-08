Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı, birinci kim? 8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir?

Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 8 Nisan Yemekteyiz şampiyonu kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Sultan Hanım'ın evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.

1. gün yarışmacısı : Furkan Bey

Furkan Bey 2. gün yarışmacısı : Ülkü Naz Hanım

Ülkü Naz Hanım 3. gün yarışmacısı : Elif Hanım

Elif Hanım 4. gün yarışmacısı : Hava Hanım

Hava Hanım 5. gün yarışmacısı : Sultan Hanım

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Sultan Hanım'ın evine konuk oluyor.

Henüz kazanan isim açıklanmadı.

Haftanın Birincisi : Hava Hanım

Haftanın 1. si Hava Hanım oluyor.

Haftanın 2. si: Elif Hanım - 35 puan

Elif Hanım - 35 puan Haftanın 1. si: Hava Hanım - 39 puan

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

- Furkan Bey

- Ülkü Naz Hanım

- Elif Hanım

- Hava Hanım

- Sultan Hanım

8 NİSAN 2022 CUMA PUANLAMALAR

Bugünün puanlamaları henüz yapılmadı. Yapıldığında konumuza ekleyeceğiz.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.