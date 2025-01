Yum! Brands bünyesindeki markalar neler? Yum! Brands, restoran sektöründe geniş bir ağa sahip ve dünyanın dört bir yanında hizmet veriyor. Şirketin bünyesinde bulunan KFC, Pizza Hut ve Taco Bell, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, Yum! Brands kime ait ve nasıl bu kadar büyük bir marka haline geldi? Yum! Brands markaları neler? Yum brands kime ait? Detaylar haberimizde...

YUM! BRANDS MARKALARI NELERDİR?

KFC

Pizza Hut

Taco Bell

WingStreet

East Dawning

Little Sheep

YUM! BRANDS KİME AİT?

Yum! Brands, Inc. (Yum!), eski adıyla Tricon Global Restaurants, Inc., Fortune 1000 listesinde yer alan, Amerika merkezli bir fast-food restoran işletmecisidir. Şirket, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, The Habit Burger Grill ve WingStreet markalarının küresel haklarına sahiptir (Çin operasyonları için bkz. Yum! China).

Merkezi Louisville, Kentucky, ABD'de bulunan Yum!, dünya genelinde restoran işletmeciliği alanında en büyük şirketlerden biridir. Şu anda 135 ülke ve bölgede faaliyet göstermekte olup, 2.859 farklı şirkete ait 40.758 franchise restoranı da dahil olmak üzere toplamda 43.617 restoranı işletmektedir.

