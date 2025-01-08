Üye Girişi
Haberler
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke

Yum! Brands markaları neler? Yum! brands kime ait?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yum! Brands, dünya genelinde birçok popüler fast-food markasına sahip olan bir şirkettir. KFC, Pizza Hut, Taco Bell ve The Habit Burger Grill gibi markalar bu şirketin bünyesinde yer alıyor. Peki, Yum! Brands markaları neler? Yum brands kime ait?

Yum! Brands bünyesindeki markalar neler? Yum! Brands, restoran sektöründe geniş bir ağa sahip ve dünyanın dört bir yanında hizmet veriyor. Şirketin bünyesinde bulunan KFC, Pizza Hut ve Taco Bell, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, Yum! Brands kime ait ve nasıl bu kadar büyük bir marka haline geldi? Yum! Brands markaları neler? Yum brands kime ait? Detaylar haberimizde...

YUM! BRANDS MARKALARI NELERDİR?

  • KFC
  • Pizza Hut
  • Taco Bell
  • WingStreet
  • East Dawning
  • Little Sheep

Yum! Brands markaları neler? Yum! brands kime ait?

YUM! BRANDS KİME AİT?

Yum! Brands, Inc. (Yum!), eski adıyla Tricon Global Restaurants, Inc., Fortune 1000 listesinde yer alan, Amerika merkezli bir fast-food restoran işletmecisidir. Şirket, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, The Habit Burger Grill ve WingStreet markalarının küresel haklarına sahiptir (Çin operasyonları için bkz. Yum! China).

Merkezi Louisville, Kentucky, ABD'de bulunan Yum!, dünya genelinde restoran işletmeciliği alanında en büyük şirketlerden biridir. Şu anda 135 ülke ve bölgede faaliyet göstermekte olup, 2.859 farklı şirkete ait 40.758 franchise restoranı da dahil olmak üzere toplamda 43.617 restoranı işletmektedir.

İlgili Haberler
KFC kapatılacak mı? KFC Türkiye'de kapatılacak mı?KFC kapatılacak mı? KFC Türkiye'de kapatılacak mı?
Yum! Brands markaları neler? Yum! brands kime ait?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Bakan Fidan, Ahmed Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
img

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
img

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Altın fiyatları için kader anı bu gece

Altın fiyatları için kader anı bu gece

Son Dakika Haberleri

EYÜPSPOR BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | Eyüpspor Boluspor maçı ŞİFRESİZ, HD izleme linki! (Ziraat Türkiye Kupası) Esma Esad ajan mı? Bursa eğitim uçağı kazasında son durum nedir? Bursa uçak kazasında ölü, yaralı var mı? BURSA'DA UÇAK DÜŞTÜ! Bursa'da eğitim uçağı mı düştü, ne oldu? Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 8 Ocak Sandık Kokusu yeni bölümü var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Ocak en son depremler kaç şiddetinde oldu? Yum! Brands markaları neler? Yum! brands kime ait? Pizza Hut Türkiye'de kapatılacak mı? Pizza Hut Türkiye'den çekiliyor mu? KFC kapatılacak mı? KFC Türkiye'de kapatılacak mı? Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı? ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.