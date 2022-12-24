Yalı Çapkını hikayesi sonunda ne oluyor? Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Yalı Çapkını nasıl final yapacak, nasıl bitiyor?

Yalı Çapkını finali nasıl? Dizinin izleyenleri en çok bu soruyu araştırmakta. Ekranların sevilen ve her yeni bölümü büyük merakla takip edilen dizisi Yalı Çapkını hikayesi sonunda ne oluyor merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Yalı Çapkını nasıl final yapacak, nasıl bitiyor? Her bölümünde merak uyandıran Yalı Çapkını'nın finalinde ne olacak şüphesiz en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Yalı Çapkını hikayesi sonunda ne oluyor sorusu gündemden düşmüyor. Ekranların sevilen ve her yeni bölümü büyük merakla takip edilen dizisi Yalı Çapkını hikayesi sonunda ne oluyor merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Yalı Çapkını nasıl final yapacak, nasıl bitiyor? Her bölümünde merak uyandıran Yalı Çapkını'nın finalinde ne olacak şüphesiz en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI HİKAYESİ SONUNDA NE OLUYOR?

Yalı Çapkını hikayesinin gerçek hayattan esinlenerek yazıldığı bilinmektedir. Yalı Çapkını'nın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi: "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka."

Yalı Çapkını dizisinin uyarlandığı gerçek hayata dair bilgilerin paylaşılmasının etik olmaması nedeniyle paylaşılmıyor. Dolayısıyla Yalı Çapkını dizisinin finali ile ilgili bilgiler tahminden öteye gitmiyor.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU