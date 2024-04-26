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Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Yalı Çapkını dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Yalı Çapkını yeni ölüm izleme linki var mı?

Yalı Çapkını dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Yalı Çapkını yeni ölüm izleme linki var mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran'ın kaçırılmasıyla büyük bir öfke ve panik yaşayan Ferit, bu işi kimin yaptığını bulmak için tüm ihtimallerin peşine düşer. Seyran'ın kaçırıldığını öğrenen Kazım, kızına sahip çıkamadıkları gerekçesiyle Korhan'ların evini basar. Yaşanan tüm bu gelişmeler Halis Ağa ve Ferit'in arasında büyük bir çatışma yaşanmasına neden olur. Hattuç'un geçmişe dair anlattıkları, Seyran'ın başına gelebilecekler konusunda Ferit'i daha da kaygılandırır. Ece'nin zarar görmemesi için çabalayan Seyran, Mezide'nin çok kötü şeyler yapmaya hazırlandığını fark eder. İfakat'ın açıklanamayacak bir durumda yakalanması, Gülgün'ün yıllardır beklediği fırsatı ayağına getirir. Seyran'ı kurtarmak için büyük bir operasyon başlatılırken, Ferit ve Seyran ölüm ile yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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