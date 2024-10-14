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Yalçın Karatepe kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi!

Yalçın Karatepe kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi!
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NOW Çalar Saat programının konuğu Yalçın Karatepe oldu. Canlı yayın konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli?

Yalçın Karatepe NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YALÇIN KARATEPE KİMDİR?

1964 yılında Malatya'da doğdu. A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ( Mülkiye ) İktisat bölümünden 1986 yılında mezun oldu. New Orleans Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimini tamamladı. SBF'de öğretim üyesi (Prof. Dr.) olarak çalışıyor. 2012-2015 yılları arasında Mülkiye'de dekanlık yapmıştır. Farklı televizyon kanallarında ekonomi ve siyaset konulu programlara konuk olarak katılmaktadır.

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