Vuslat Doğan Sabancı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. Sabancı ailesinin bir üyesi olan Vuslat Doğan, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusudur. Peki, Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan kaç yaşında, nereli? Vuslat Sabancı kaç çocuğu var? İşte detaylar...

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da kaza geçirdi. Kaza haberinin ardından Vuslat Doğan Sabancı'nın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Vuslat Doğan kaç yaşında, nereli soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan kaç yaşında, nereli? Vuslat Sabancı kaç çocuğu var? Detaylar haberimizde...

VUSLAT DOĞAN KİMDİR?

Vuslat Doğan Sabancı 16 Ocak 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İş insanı ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi'nin eski yönetim kurulu başkanı. Uluslararası Basın Enstitüsü'nde (IPI) sekiz yıl Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan Doğan Sabancı, Enstitüsü'nün ömür boyu onursal üyesi unvanına sahiptir. Endeavor Yönetim Kurulu ve TÜSİAD üyesidir.

VUSLAT SABANCI KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Vuslat Doğan Sabancı, Ali İsmail Sabancı ile evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.