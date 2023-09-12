Son zamanlarda halka arz ile ilgilenen kişilerin sayısının oldukça artmasıyla beraber halka arz olacak şirketlerin araştırması da arttı. Gündeme gelen Türkiye petrolleri halka arz olacak iddialarının ardından ise Türkiye petrolleri halka arz mı olacak? sorusu araştırıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (kısaca TPAO), Türkiye'nin ulusal petrol şirketidir. 1954 yılında kurulan Türkiye Petrolleri 60 yılı aşkın tecrübesiyle yurt içi ve yurt dışında 6 farklı noktada, hidrokarbon arama, sondaj, üretim ve dağıtım faaliyetleri sürdürmektedir. Peki, Türkiye petrolleri halka arz mı olacak? İddiaya yanıt geldi

TÜRKİYE PETROLLERİ HALKA ARZ OLACAK MI?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı konu ile ilişkin resmi internet sitesinde açıklama yaptı.

Konu ile ilişkin yapılan açıklama şöyle: