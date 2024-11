Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme ihtimalleri futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu prestijli seviyeye yükselmek, hem takımın uluslararası arenada daha güçlü rakiplerle karşılaşmasına olanak tanıyacak hem de futbol tarihimizde önemli bir başarı olarak kaydedilecek. Peki, bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin neler yapması gerekiyor? Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE A LİGİ'NE NASIL YÜKSELİR?

A Milli Futbol Takımı, grupta hiçbir iddiası kalmayan Karadağ'ı son maçta mağlup etmesi durumunda doğrudan A Ligi'ne yükselecek.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ GRUBUNDAN ÇIKARSA NE OLUR?

Uluslar Ligi'nde başarısız takımlar bir alt lige düşebilirken grup birincileri ise bir üst ligde yer alabiliyor. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Ligine düşecek 2 takım C liginin grup sonuncuları arasındaki play-offlar ile belirlenecektir.

Türkiye, grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda A Ligi'nden gelecek bir takımla eşleşecek.

PUAN DURUMU

1- Türkiye - 11 puan

2- Galler - 9 puan

3- İzlanda - 7 puan

4- Karadağ - 0 puan