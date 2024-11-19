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Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir?

Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir?
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Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ne yükselme ihtimalleri futbol severler tarafından araştırılıyor. Takımın bu seviyeye çıkması için hangi adımları izlemesi gerektiği, hangi maçları kazanması gerektiği ve genel olarak nasıl bir strateji izlemesi gerektiği merak ediliyor. Peki, Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte detaylar!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme ihtimalleri futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu prestijli seviyeye yükselmek, hem takımın uluslararası arenada daha güçlü rakiplerle karşılaşmasına olanak tanıyacak hem de futbol tarihimizde önemli bir başarı olarak kaydedilecek. Peki, bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin neler yapması gerekiyor? Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE A LİGİ'NE NASIL YÜKSELİR?

A Milli Futbol Takımı, grupta hiçbir iddiası kalmayan Karadağ'ı son maçta mağlup etmesi durumunda doğrudan A Ligi'ne yükselecek.

Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir?

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ GRUBUNDAN ÇIKARSA NE OLUR?

Uluslar Ligi'nde başarısız takımlar bir alt lige düşebilirken grup birincileri ise bir üst ligde yer alabiliyor. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Ligine düşecek 2 takım C liginin grup sonuncuları arasındaki play-offlar ile belirlenecektir.

Türkiye, grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda A Ligi'nden gelecek bir takımla eşleşecek.

PUAN DURUMU

1- Türkiye - 11 puan

2- Galler - 9 puan

3- İzlanda - 7 puan

4- Karadağ - 0 puan

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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