Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır çiftinin kızları Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tuğçe Tayfur evlendi mi, kiminle evlendi? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. Eski sevgilisi Burak Kalfa ile tehdit, şantaj ve şiddet gerekçesiyle davalık olan Tuğçe Tayfur, 4 ay önce aşk yaşamaya başladığı Muhammet Aydın ile evlendi. Tuğçe Tayfur evlendi mi, kiminle evlendi? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

TUĞÇE TAYFUR EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ?

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur, Sivas'ta evlenen oturan kızlarının nikahına katılmadı. Aşk evliliği yaptığını söyleyen ve Instagram hesabından törenden kareleri de peş peşe yayınladı. Şarkıcı Tuğçe Tayfur, e-Devlet'te değişen soyadını gösterdiği bir fotoğrafı da "Aslan kocacığım" şarkısı ekleyerek "Bunu yapmazsam içimde kalırdı" notunu düştü.

Dün Instagram hesabından evlendiğini ilan eden Tayfur, "Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum Hubby. Tuğçe Aydın'a merhaba diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim. Bu arada üstümdeki beyaz elbisenin benim için çok ama çok önemli bir yeri var. Bu elbiseyle annem bir sohbete gitmişti, Allah kelamını peygamberimizin kelamını konuşmuştu, bu yüzden herhangi bir yerden satın alınan bir elbise değil etiket yapamıyorum soranlar için" dedi.

TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİ KİMDİR?

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır çiftinin kızları Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Eski sevgilisi Burak Kalfa ile tehdit, şantaj ve şiddet gerekçesiyle davalık olan Tuğçe Tayfur, 4 ay önce aşk yaşamaya başladığı Muhammet Aydın ile evlendi. Sosyal medya hesabından nikahtan bir kareyi paylaşan Tayfur'un "Aslan kocacığım" şarkısını koyması dikkat çekti.