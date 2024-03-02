TRABZON Seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday önde? AK Parti mi? CHP mi?

TRABZON Seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday önde? AK Parti mi? CHP mi? 31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki yaptığı son anketlerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Detaylar haberimizde...

TRABZON'DA SEÇİM ANKETİNE GÖRE KİM ÖNDE?

AK Parti - Ahmet Metin Genç: %43,9

CHP - Hasan Süha Saral: %20,6

İYİ Parti - Muhammet Erkan: %15,5

Yeniden Refah Partisi - Lokman Öztürk: %5,4

Kararsız: %11,1

Diğer Adaylar: %3,5

31 MART YEREL SEÇİMLERİNE KAÇ GÜN KALDI?

31 Mart Yerel Seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak.