TRABZON Seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday önde? AK Parti mi? CHP mi?
TRABZON Seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday önde? AK Parti mi? CHP mi? TRABZON'da yapılan son seçim anketine göre hangi adayın önde olduğu merak konusu. AK Parti ve CHP'nin adayları arasındaki yarışın sonucu büyük bir merakla bekleniyor. Anket sonuçlarına göre hangi partinin adayının önde olduğu halk arasında büyük bir merakla bekleniyor.
TRABZON Seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday önde? AK Parti mi? CHP mi? 31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki yaptığı son anketlerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Detaylar haberimizde...
TRABZON'DA SEÇİM ANKETİNE GÖRE KİM ÖNDE?
- AK Parti - Ahmet Metin Genç: %43,9
- CHP - Hasan Süha Saral: %20,6
- İYİ Parti - Muhammet Erkan: %15,5
- Yeniden Refah Partisi - Lokman Öztürk: %5,4
- Kararsız: %11,1
- Diğer Adaylar: %3,5
31 MART YEREL SEÇİMLERİNE KAÇ GÜN KALDI?
31 Mart Yerel Seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak.