Bir süredir birçok kişinin gündeminde yer alan taşeron işçilerin kadroya alınması durumu konusunda yapılan açıklamalar heyecanla bekleniyor. Konu hakkında en çok merak edilen ve araştırılan soru ise Taşeron işçi kadroya ne zaman girecek, açıklandı mı? Sorusu oluyor ve gün içerisinde birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Taşeron işçi kadroya ne zaman girecek, açıklandı mı? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Son durum ne?

Taşeron işçi kadroya ne zaman girecek, açıklandı mı? Sorusu, gün içerisinde birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Gelen açıklamaların ardından işçiler 90 bin taşeron işçi kadrosunda son durumu merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro planlaması olduğunu açıklamıştı. Gerçekleştirilen açıklamanın ardından birçok vatandaş Taşeron işçi kadroya ne zaman girecek, açıklandı mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, Taşeron işçi kadroya ne zaman girecek, açıklandı mı? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Son durum ne?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GİRECEK, AÇIKLANDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Bilgin açıklamalarında şunları söyledi;

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

Buna göre; 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayında yapılması bekleniyor.