Sevgililer Günü ne zaman? 14 Şubat 2023 hangi güne denk geliyor?

2023 yılında yeniden kutlanacak Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Her yıl Şubat ayının 14'ünde kutlanan Sevgililer Günü'nün 2023 yılında hangi güne denk geldiği merak edilmekte. Peki, 14 Şubat 2023 hangi güne denk gelmektedir? Sevgililer günü tarihçesi nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Günümüzde de sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü hediyesi ile sevdiğinizi mutlu edebilirsiniz. İşte Sevgililer Günü hakkında merak edilenler ve hediye önerileri…

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Sevgililer Günü, her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. 14 Şubat tarihi 2023 yılında Salı gününe denk geliyor.

SEVGİLER GÜNÜ TARİHÇESİ NEDİR?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü'nün başlangıcı olarak varsayılan bir diğer olay ise; Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ERKEĞE ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ

Gömlek ve kravat takımı

Oyun konsolu

Ayakkabı

İsimlerin yazılı olduğu yastık veya kupa

İmza kalemi

Parfüm ve benzeri kozmetik ürünleri

El örgüsü ile yapılmış kazak

Destekledikleri takımın forması ya da ürünü

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE KADINLARA ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ