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Sevgililer Günü haram mı? 14 Şubat kutlamak günah mı?

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Sevgililer Günü yaklaşırken bu özel gün ile ilgili olarak detaylı araştırmalar yapıldı. Bu günün dini boyutu da merak edilirken 14 Şubat kutlamak günah mı ve Sevgililer Günü haram mı araştırıldı.

Her yıl 14 Şubat'ta dünyada ve ülkemizde özel etkinliklerle kutlanıyor. Konunun dini boyutu da merak edilirken Sevgililer Günü haram mı konusu araştırıldı. Peki, Sevgililer Günü haram mı? 14 Şubat kutlamak günah mı?

SEVGİLİLER GÜNÜ HARAM MI?

Diyanet tarafından daha önce yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'İslam'da Sevgililer Günü kutlaması olmadığı gibi, böyle bir günün dinle ilgisi de yoktur. Sevgililer Günü kutlaması dini içerikli bir olay değildir. İnsanların sevgilerini göstererek, birbirlerini mutlu etmelerinin, hatırlamalarının dinen sakıncalı bir yanı yoktur. Ancak, sevginin sunulacağı kişinin eş ya da nişanlı olması gerekir. Sevginin sadece bir güne hapsedilmesi, sıkıştırılması da istismardır.'

Sevgililer Günü haram mı? 14 Şubat kutlamak günah mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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