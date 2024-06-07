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Survivor CANLI izle! 7 Haziran Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı?

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Survivor All Star 2024 Mavi takım ve Kırmızı takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler CANLI olarak yayını takip etmek istiyor. İşte, 7 Haziran CumaTV8 Survivor HD izleme linki!

Survivor All Star 2024 Mavi takım ve Kırmızı takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler CANLI olarak yayını takip etmek istiyor. İşte, 7 Haziran Cuma TV8 Survivor HD izleme linki!

ACUN ILICALI STARTI VERDİ

1 Ocak'ta izleyici ile buluşan yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak. Kimleri suçlayamayacaksınız. İyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. Onu anca kendi başarısızlığı eleyecek. Orada da ne bahaneler duyacağız bilmiyorum ama..." dedi..

Yayında Survivor'la ilgili konuşan ve yarışmacılara performans gösterebilmeleri için haftalık az bir öğün verildiğini belirten Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov! Futbol sezonu gibi. Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor. Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" dedi.

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlendi.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya

SURVİVOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Survivor 2024'ü TV8 platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Survivor All Star Star Tv8 Televizyon Gündem Yaşam Spor Haberler

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