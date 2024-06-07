Salah Galatasaray'a mı gelecek? Muhammed Salah kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray, Avrupa'da mücadele edebileceği güçlü bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Salah Galatasaray'a mı gelecek mi?

SALAH GALATASARAY'A MI GELECEK?

Transfer Plus Youtube kanalında Zeki Uzundurukan: "Galatasaray yönetiminin bir yıldız arayışı var. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesi ve Erden Timur'un ayrılığı kendilerini hedef haline getirdi. Çünkü gündemin dışına çıktılar ve rakibe karşılık veremediler. Bu sebeple her şeyi unutturacak bir ismi transfer etmek istiyorlar. Mohamed Salah'ın sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor. Liverpool, Salah'ı bu sezon elden çıkarabilir. O yüzden ayrılma ihtimali düşük değil. Kerem Aktürkoğlu gidiyor, Barış Alper Yılmaz'ın iyi bir fiyata satılması gündemde. Mohamed Salah, Galatasaray'a gelebilir. Görüştüklerini biliyorum. Liverpool'da bir hoca değişikliği yaşandı, bu da kendisini etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

MUHAMMED SALAH KİMDİR?

Doğum : 15 Haziran 1992 (31 yıl yaşında), Nagrig, Mısır

Şu andaki takımları : Liverpool FC (#11 / Forvet), Mısır Millî Futbol Takımı (#10 / Forvet)

Boy : 1,75 m

Muhammed Salah, sağ kanat pozisyonunda oynayan Mısırlı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Liverpool'da forma giymektedir.

Salah, 2010 senesinde Mısır Premier Lig ekibi Mukavlun'da oynamaya başladı. Kısa bir süre sonra açıklanmayan bonservis bedeliyle İsviçre ekibi FC Basel'e transfer oldu. İlk sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşadı ve ligin Altın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Salah'ın performansı Premier League takımı Chelsea'in dikkatini çekti ve 2014 yılında 11 milyon £ karşılığında transfer oldu. Buna rağmen ilk sezonunda kendisine gerekli fırsat tanınmadı ve Serie A takımları Fiorentina ve Roma'ya kiralandı. Daha sonra Roma tarafından 15 milyon € karşılığında bonservis bedeliyle satın alındı.

2016-17 sezonunda gösterdiği istikrarlı maç kazandıran performansı sayesinde takımı ligi 2. sırada bitirdi ve ardından rekor bir fiyat olan 36.9 milyon £ bedel ile İngiliz takımı Liverpool ile anlaşarak İngiltere Premier League'e geri döndü. İngiltere'ye ikinci gelişinde kendi mevkiinden forvete evrildi ve takımın merkez oyuncusu oldu. İlk sezonu için gol rekoru kırdı. Salah ayrıca, Premier Lig tarihinde bir sezonda Premier League Ayın Futbolcusu Ödülü'nü 3 kez alan ilk futbolcu oldu.[4][5] Salah, 2017-18 sezonunda sezonun ilk 11'inde yer aldı ve sezonun en iyi futbolcusu seçildi.[6][7][8][9][10]

Salah, Mısır millî takımını genç seviyesinde oynamaya başladı. 20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası takımıyla turnuvasında bronz kazandı. 2011 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ile 2012 Yaz Olimpiyatları millî takım kadrosunda yer aldı. 2012 senesinin Afrika Futbol Federasyonu'nun verdiği ödüllerde CAF Most Promising African Talent (Gelecek Vadeden Afrikalı Yetenek) ödülünü kazandı.

Salah, A millî takım formasını 2011 senesinde giydi. Takımının, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkmasında ve 2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemelerinde Dünya Kupası'na katılmasına yardımcı oldu ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynadı. Ayrıca, 2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemelerinde gol kralı oldu. Bu performansı nedeniyle Salah, Afrika'da Yılın Futbolcusu ve BBC Afrika Yılın Oyuncusu seçildi.Ayrıca, 2017'de Afrika Konfederasyonu'nun senenin takımına ve 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın ilk 11'ine seçildi.