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Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi?

Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi?
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Semih Çelik'in annesi kim? İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürüp surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in annesi ilk kez konuştu. Semih Çelik'in annesi ifadesinde ne dediği merak ediliyor. Peki, Semih Çelik'in annesi kimdir, ne dedi?

Semih Çelik'in annesi ifadesinde ne dedi? İstanbul'da iki genç kızı öldürüp surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki Semih Çelik'in annesi, Türkiye'yi sarsan olayın ardından ilk kez açıklama yaptı. Semih Çelik'in annesi ne dedi? Semih Çelik kimdir, olayı nedir? İkbal Uzuner olayı ne zaman oldu? Detaylar haberimizdedir…

SEMİH ÇELİK'İN ANNESİ İFADESİNDE NE DEDİ?

Sözlerine "Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi" diye başlayan katil Semih Çelik'in annesi Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Ben pandemi sürecinde oğlumu kaybettim. Ne olduysa pandemi sonrası odasına kapanınca oldu. Defalarca hastaneye götürdüm, doktor doktor gezdirdim hepsi kayıtlarda vardır. 'İyi bu çocuk ergenlik psikolojisi' dediler.

"ANNESİNİ ARAYIP 'KIZINIZI UZAK TUTUN' DEDİM"

Oğlumdaki durumu görünce ben İkbal'in ailesine ulaşıp 'Kızınızı uzak tutun. Oğlum iyi değil kızınızı alın, kaybedin' dedim. Okuldan naklini aldılar ama bağlantıları yine kopmadı. İkbal de geçen yıl hap içip intihar girişiminde bulunmuştu. Ondan sonra bir süre uzaklaştılar ama yine de bağlantıları kopmadı.

"SÜREKLİ SURLARDA BULUŞUYORLARDI"

Ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. İntihar etmeye kalktığında doktora götürdüm. Bir şeyi yok dediler. Eve ambulans çağırdım bunun ambulanslık durumu yok dediler. Ben çırpındım yandım bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim. Semih'le İkbal'in buluşma mekanı zaten surlardı. Onlar sürekli orada buluşuyorlardı.

İkbal ile bağlantılarını bir türlü kesmediler. O da Semih'i bırakamıyordu. Ben de bir anneyim ben ister miyim bir annenin önüne evladının kafası atılsın. Ben kendi acımı yaşayamıyorum. Kimse beni anlamıyor, ben kötü değilim ben çabaladım uğraştım ama evladımı kurtaramadım. Ben çok büyük acı çekiyorum evladım günlerdir toprakta ama ben o kızlar için üzülüyorum çaresiz kaldım. Oğlumun sorununu çözemedim, intihara meyilliydi keşke sadece kendi gitseydi.

"AYŞENUR ÇEKİNİYOR EKRANA GİRMEK İSTEMİYOR"

Olay günü Semih beni görüntülü olarak aradı. 'Oğlum ne yapıyorsun nasılsın?' dedim. Anne iyiyim Ayşenur yanımda şimdi lavaboda, çekiniyor ekrana girmek istemiyor dedi. Biraz sağdan soldan sohbet ettik kapattı. Hiçbir anormallik sezmedim. Oğluma ne olduysa pandemi sonrası uyuşturucu kullanımında oldu" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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