Selin Demiratar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi film ve dizilerde oynadı? Selin Demiratar'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Selin Demiratar geliyor. Magazin gündeminde yer alan Selin Demiratar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi? İşte detaylar...
Selin Demiratar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Selin Demiratar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selin Demiratar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
SELİN DEMİRATAR KİMDİR?
Selin Demiratar (d. 20 Mart 1983, Erzincan) Türk oyuncu.
Selin Demiratar, 20 Mart 1983 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaldı. 16 yaşında oyunculuk serüvenine Koçum Benim dizisiyle başladı. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, üniversite hayatını Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamladı. 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü oldu. 28 Haziran 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebi ile Beykoz'da kısıtlı sayıda davetliyle yapılan düğünle evlendi.
Rol aldığı filmler:
- 2002 : Abdülhamit Düşerken : Ayşe Sultan
- 2005 : Şaşkın : Pelin
- 2007 : O Kadın : Yeşim
- 2012 : Patlak Sokaklar: Gerzomat : Jennifer
Rol aldığı diziler:
- 2001 : 90-60-90 : Burcu
- 2002-2004 : Koçum Benim : Eylül
- 2003-2004 : Lise Defteri : Güney Esen
- 2004 : Sular Durulmuyor : Gülçin
- 2005-2007 : Acı Hayat : Nermin Yıldız
- 2008 : Dur Yolcu : Ayşe
- 2008 : Gazi : Tuna
- 2008-2010 : Adanalı : İdil Ertürk
- 2010 : Haneler : Kendisi
- 2011 : Şüphe : İpek
- 2012-2014 : Huzur Sokağı : Feyza