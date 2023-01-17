Selin Demiratar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi film ve dizilerde oynadı? Selin Demiratar'ın hayatı ve biyografisi!

Selin Demiratar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Selin Demiratar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selin Demiratar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

SELİN DEMİRATAR KİMDİR?

Selin Demiratar (d. 20 Mart 1983, Erzincan) Türk oyuncu.

Selin Demiratar, 20 Mart 1983 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaldı. 16 yaşında oyunculuk serüvenine Koçum Benim dizisiyle başladı. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, üniversite hayatını Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamladı. 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü oldu. 28 Haziran 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebi ile Beykoz'da kısıtlı sayıda davetliyle yapılan düğünle evlendi.

Rol aldığı filmler:

2002 : Abdülhamit Düşerken : Ayşe Sultan

2005 : Şaşkın : Pelin

2007 : O Kadın : Yeşim

2012 : Patlak Sokaklar: Gerzomat : Jennifer

Rol aldığı diziler: