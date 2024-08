Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi şampiyonları kendi yerel ligleri aracılığıyla turnuvaya katılmaya hak kazanırsa, yukarıdaki erişim listesinde değişiklikler yapılacaktır. Şampiyonlar Ligi gruplara kalma parası ne kadar, kaç milyon euro?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARA KALMA PARASI NE KADAR

UEFA, Play-off turunu geçen her takım 5.000.000 €, elenen her takım 3.000.000 € kazanır. Grup aşamasına katılım için 15.640.000 € ve grup aşamasındaki her galibiyet için 2.800.000 €, beraberlik için 900.000 € kazanır. Son 16 turuna katılan takımlara 9.600.000, Çeyrek finale çıkan takımlara 6.000.000, yarı finale çıkan takımlara 7.000.000, finali kaybeden takıma ise 10.500.000 ödeme yapılır. Kupayı kazanan takım ise 15.000.000 para ödemesi alır.

UEFA, takımlara dağıttığı parayı havuzdan öder. Havuzun bütçesi ise şampiyonanın yayın hakları gelirleri ile belirlenir.

• Ön eleme turu: 200.000 €

• Birinci eleme turu: 300.000 €

• İkinci eleme turu: 400.000 €

• Üçüncü eleme turu: 500.000 €

• Grup aşaması için taban ücret: 15.640.000 €

• Grup maçı galibiyeti: 2.800.000 €

• Grup maçı beraberliği: 900.000 €

• Son 16 turu: 9.600.000 €

• Çeyrek final: 10.600.000 €

• Yarı final: 12.500.000 €

• İkinci: 15.500.000 €

• Şampiyon: 20.000.000 €