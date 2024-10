Sadık Ahmet'i kim, neden, nasıl öldürdü?

Sadık Ahmet, 7 Ocak 1947'de Gümülcine'ye bağlı Küçük Sirkeli (Agra) köyünde dünyaya geldi ve kendisine Değirmenci lakabıyla tanınan dedesinin ismi verildi. Dedesi Değirmenci Sadık Efendi, Küçük Sirkeli köyünün ileri gelenlerindendir. Sadık Ahmet'in babası, Değirmenci Sadık Efendi'nin Ahmet isimli oğludur. Sadık Ahmet'in baba tarafı aslen Gümülcine'nin Değirmendere (Darmeni) köyündendir. Peki, Sadık Ahmet'i kim, neden öldürdü?

SADIK AHMET'İ KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Sadık Ahmet, Yunanistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra vuku bulan, 185.000 kişinin hayatını kaybettiği iç savaş (1946-1949) döneminde dünyaya geldi. Bu dönemde Batı Trakya köyleri zaman zaman çetecilerin saldırılarına uğramış, bu saldırılardan Büyük Sirkeli ve Küçük Sirkeli köyleri de nasiplerini almıştı. Çeteciler tarafından dağa kaçırılanlar, hatta öldürülenler olmuştu. Çeteciler tarafından öldürülenlerden biri Küçük Sirkeli köyünden Sadık Ahmet'in yakınıdır. Bu sebeple Türk köylüleri şehirlerdeki yakınlarının ve dostlarının yanına sığınmışlardı. Sadık Ahmet'in ailesi de bir dönem Gümülcine'de bir aile dostlarının evinde kalmıştı. Sadık Ahmet'in babası geçimini çiftçilikle ve köydeki iş yerinde at arabalarına tekerlek yaparak sağlardı.

Sadık Ahmet'in de çocukluğu köyde geçti, bir köy çocuğu olarak ailesine her işinde yardımcı oldu. Sadık Ahmet 1954-1960 dönemindeki Küçük Sirkeli köyündeki ilkokul eğitiminin ardından, 1960 yılında Batı Trakya Türklerinin tek orta öğretim kurumu olan Celal Bayar Ortaokul ve Lisesi'nde eğitim almaya başladı. Söz konusu ortaöğretim kurumu 2 Aralık 1952 tarihinde açılmış olup, Türk-Yunan dostluğunun bir kanıtı olarak okula açılışında da bulunmuş olan Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ismi verilmişti. Okul ilk mezunlarını 2 kız ve 25 erkek olarak 1959 yılında verdi. Bu gençler, yarım asırlık bir aradan sonra liseden mezun olabilen ilk Batı Trakyalı Türk gençleridir. Çünkü Batı Trakya'daki rüştiyeler ve bir mülkî idadî, 1923 öncesinde kapatıldı.

Lise öğrencisi olduğu yıllarda Sadık Ahmet'in yazmaya da ilgi gösterdiği anlaşılıyor. Lise ikinci sınıf öğrencisi iken Batı Trakya Türklerine ait yerel bir gazete olan Akın'daki "Gençliğin Köşesinde" iki yazısı yayınlandı. Bu yazıların başlıkları "Batıl İnanışlar" ve "Müslümanlık ve Türklük"tür. Lise üçüncü sınıfa geçtiğinde aynı gazete Sadık Ahmet'in "Beklenen Güneş" ve "Kültür Merkezi" isimli yazılarını da yayımladı. Bu yazılardan Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerine dair bir takım mevzulara kafa yorduğu anlaşılır.

Liseden 1966 yılındaki mezuniyetinin ardından Sadık Ahmet, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırır ve Ankara'da bulunduğu dönemde Cebeci Öğrenci Yurdunda kalır. Ancak Ankara Üniversitesi'ndeki bir yılın ardından Selanik Aristoteles Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırır ve 1974'te tıp doktoru olarak mezun olur. Dikkat edilecek olursa Sadık Ahmet'in Selanik'teki üniversite öğrenciliği Yunanistan'ın "Albaylar Cuntası" dönemine denk gelir. Cunta idaresinin söz konusu olduğu bu dönemde Batı Trakya Türklerinden on altı erkek öğrenci Selanik'te üniversiteye devam eder. Önceki bölümlerde anlatıldığı gibi 1967-1974 Albaylar Cuntası döneminde Batı Trakya Türklerine uygulanan baskılar artar.

Sadık Ahmet'in ölümü:

24 Temmuz 1995'te Lozan Antlaşması'nın 72. yıldönümünde, Gümülcine şehrine bağlı Susurköy (Sostis) köyünün dışında şüpheli bir trafik kazası ile hayatını kaybetti. Türkiye'de, özellikle Trakya bölgesinde, birçok okul, yol ve park onun adını taşımaktadır.

Kazanın üzerindeki sis perdesi hala aralanamamıştır.