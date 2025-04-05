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Elektrik fiyatlarında zamlı tarife başladı

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Elektrikte konut abonelerine yönelik yapılan yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12.4 oranında yapılan zam dün gece itibarıyla başladı. Doğal gazda ise mesken abonelerine artış yapılmadı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre; "elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış" gerekçesiyle konut abonelerine yönelik yüzde 25 oranında artış yapıldı.

ZAMLI TARİFE BAŞLADI

Elektrik fiyatlarındaki zamlı tarife dün gece itibarıyla başladı. EPK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur."

DOĞAL GAZDA DA SANAYİYE YÜZDE 20 ZAM

BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarına göre de nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24.2 oranında artış yapıldı. Doğal gazda da yeni zamlı tarife dün gece itibarıyla başladı. Doğal gazda mesken abonelerine artış yapılmadı.

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Elektrik fiyatlarında zamlı tarife başladı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUfuk Yeşilyurt:

Onlarca koyunu güdmek için bir avuç ot yeterlidir Ne diyorduk GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ OLAN GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALAN RECEP TAYİP ERDUGAN

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