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Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

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1 Aralık Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete ile çeşitli üniversitelere rektörler atandı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi rektörü de bu karar ile belirlendi. Peki, Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de İstanbul Esenyurt Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

1984 Mekke doğumlu olan Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi. 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Temmuz 2014 itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. BM Güvenlik Konseyi'nin Yeniden Yapılandırılması ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu adlı kitapların yazarı olan Öğüt'ün uluslararası hukukun farklı konuları ile ilgili yayınlanmış muhtelif makaleleri vardır.

2005-2006 yılları arası Erasmus Programı bursiyeri olarak Almanya'nın Trier Üniversitesi'ne gitmiş, 2009 yılında yine Almanya'da bulunan Bonn Üniversitesi'nin yaz okulu programına tam burslu olarak kabul almıştır. Doktora çalışmaları için 2010 yılında Marmara Üniversitesi bursu ile London School of Economicse gitmiştir.

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapmış olan Selman Öğüt, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Kararname:

Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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