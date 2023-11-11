Persil, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Persil hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Persil hangi ülkenin? Persil hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Persil markası nereye ait?

Persil hangi ülkenin? Persil hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Persil markası nereye ait?

Persil hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Persil, dünya genelinde temizlik ve çamaşır yıkamanın sembolü haline gelmiş bir markadır. Peki, Persil hangi ülkenin? Persil hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Persil markası nereye ait?

PERSİL HANGİ ÜLKENİN?

Persil, Unilever tarafından üretilip pazarlandığı, Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Latin Amerika (Meksika hariç), Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda hariç tüm dünyada Henkel tarafından üretilen ve pazarlanan bir deterjan markasıdır.

Persil, toz, sıvı deterjan, sıvı kapsül, sıvı jel ve tablet formlarında satılmaktadır. Enzimatik, enzimatik olmayan ve renk bakımı (enzimler içeren, ancak ağartıcı içermeyen) formülasyonları da vardır. Persil serisi ayrıca yün ve ipek ürünler için özel bakım ürünleri içerir. İngiltere'de Unilever, Persil markası altında geniş bir yelpazede bulaşık deterjanı ve bulaşık makinesi deterjanı satmaktadır.