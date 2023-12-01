Üye Girişi
Haberler

Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan oyuncu Elit Andaç Çam, 4 yıllık eşi Aziz Caner İnan ile tek celsede boşandı.

2019 yılında meslektaşı Aziz Caner İnan ile nikah masasına oturan Elit Andaç Çam, geçtiğimiz günlerde partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken görüntülendi. Görüntüleri magazin basınında bomba etkisi yaratan Çam, 4 yıllık eşi Aziz Caner İnan ile boşandı.

BİRBİRİNDEN BİR TALEPTE BULUNMADILAR

Uzun süredir boşanma davaları devam eden çiftin duruşması Adalar Adliyesi'nde görüldü. Duruşmada hazır bulunan çift, birbirinden bir talepte bulunmadı. İkilinin 4 yıllık evliliği anlaşmalı olarak bitti.

Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandıAziz Caner İnan ve Elit Andaç Çam

ROL ARKADAŞIYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞTI

Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti. Asmalımescit'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, sokak aralarında dakikalarca öpüşürken kameralara yakalanmıştı.

Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı

Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı

Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Ünlüler

Bülent Emrah Parlak Ünlüler Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title