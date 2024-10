Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi!

Ozan Bingöl NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Vergi Uzmanı Ozan Bingöl kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor.

OZAN BİNGÖL KİMDİR?

Ozan Bingöl, 1998 yılında başladığı Gazi Üniversitesi'nden 2002 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yurtdışında yapmış, bu süreçte Costa Rika, Malta ve Fransa gibi ülkelerde akademik çalışmalar yürütmüştür. 2005 yılında kamu sektöründe kariyerine başlamış, kısa bir süre sonra özel sektöre geçiş yaparak bir firmada "Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı" olarak görev almıştır.

Şu anda Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye devam eden Bingöl, vergi adaletinin sağlanması ve toplumda vergi bilincinin artırılmasına yönelik çeşitli projelerde yer almaktadır. Akademik görevlerinin yanı sıra, Fox TV'de yorumculuk yaparak güncel vergi konularında görüşlerini paylaşmakta, OT dergisi ve vergiyedair.com adlı blogda düzenli yazılar yazmaktadır. Ayrıca sosyal medya üzerinden vergi sistemi ve diğer ekonomik konulara dair görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Bingöl, bugüne kadar beş kitap yayımlamış olup, en çok dikkat çeken eseri "Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu" adlı kitabıdır. Bu eser, halkın vergiyi daha iyi anlayabilmesi için sade bir dille yazılmış ve altı baskıya ulaşmıştır.