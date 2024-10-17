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One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti?

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Liam Payne öldü mü? One Direction grubunun üyesi Liam Payne intihar mı etti ve neden öldü soruları gündeme geliyor. One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, hastalığı nedir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Liam Payne kaç yaşında öldü ve intihat mı etti?

One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti? One Direction grubuyla adını duyurduktan sonra solo kariyerine devam eden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı olan Liam Payne, öldü mü, neden öldüğü merak ediliyor. One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti? Detaylar haberimizdedir...

ONE DIRECTION LIAM ÖLDÜ MÜ?

One Direction grubuyla tanınan ve daha sonra diğer üyeler gibi yoluna yalnız devam eden 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı Liam Payne hayatını kaybetti.

One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti?

LIAM PAYNE NEDEN ÖLDÜ?

Söz yazarı da olan Payne'nin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir otelin üçüncü katından düşerek yitirdiği öğrenildi. Arjantin basınına göre Payne'nin cesedi Palermo semtindeki otelin avlusunda bulundu.

One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti?

ONE DIRECTION LIAM İNTİHAT MI ETTİ?

Payne'nin ölümünü doğrulayan Arjantin polisi soruşturma başlatırken başarılı şarkıcının eski grup arkadaşı Niall Horan'ın turnesi için Buenos Aires'te bulunduğu öğrenildi.

Payne seyahati hakkında Snapchat'te paylaşımda bulunmuş, "Arjantin'de harika bir gün" derken at binmekten ve köpeğini görmek için eve dönmeyi dört gözle beklediğinden bahsetmişti.

One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti?

Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan ve Louis Tomlinson ile birlikte dağılan pop grubu One Direction'ın bir parçası olarak dünya çapında üne kavuşmuştu. Grup, 2010 yılında X Factor isimli müzik yarışmasının İngiliz versiyonunu üçüncü olarak tamamladıktan sonra çıkış yapmıştı. 2016 yılında dağılan üyeler kariyerlerine tek başına devam etmişti.

Payne'nin son albümü LP1'i Aralık 2019'da piyasaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, bu yılın mart ayında da "Teardrops" adlı şarkısını yayınlamıştı. Liam Payne ile 2017 yılında beraber olduğu şarkıcıCheryl Cole'un Bear isminde bir çocukları bulunuyor. Çift, 2018 yılında ayrılmış, Payne'nin ismi daha sonra model Naomi Campbell ile anılmıştı.

One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti?

One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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