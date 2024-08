Oğuzhan Özyakup futbolu neden bıraktı? Oğuzhan Özyakup kimdir?

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup, profesyonel futbol kariyerine son verdiğini açıkladı. Kariyerinin son döneminde Fortuna Sittard forması giyen Özyakup, bu önemli kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Özyakup, futbolu yalnızca keyif aldığı sürece oynayacağını ve kendi futbol anlayışını sahaya yansıtamadığı an emekli olacağını söyledi. Peki, Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı mı? Oğuzhan Özyakup futbolu neden bıraktı?

OĞUZHAN ÖZYAKUP AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyuran Özyakup, kariyerinde unutamayacağı anlar yaşadığını belirterek "Çok şanslıyım ki, hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel, hiçbir zaman unutamayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup açıklamasında şunları kaydetti:

"Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim.

Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için 'para kazandığım bir iş' olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbolu keyif aldığım sürece oynayacağımı ve kendi futbol felsefemle oynayamadığım an veda edeceğimi biliyordum. Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim."

OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?

Oğuzhan Özyakup, 23 Eylül 1992 yılında doğmuştur. Orta saha pozisyonunda oynayan Hollanda asıllı Türk eski millî futbolcudur.

Hollanda'nın Zaandam kentinde doğan Özyakup, AZ ve Arsenal kulüplerinin altyapısında oynadı. Arsenal'deyken 2008-09 ve 2009-10 Premier Akademi Ligi'nin yanı sıra 2008-09 FA Gençlik Kupası'nı kazandı. Profesyonel seviyede ise Özyakup, Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. 2022'de Fortuna Sittard ile anlaştı ve 2024'te, 31 yaşındayken emekli olduğunu açıkladı.

Özyakup, 2012'de Türkiye'yi temsil etmeye geçene kadar Hollanda'nın U-17 ve U-19 seviyelerinde kaptanlığını yaptı. Türkiye'yi U-21 seviyesinde 7 kez temsil etti ve iki gol attı. İlk uluslararası tecrübesini 2013 yılında kazanan Özyakup, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alarak ülkesini 42 kez temsil etti ve bir kez gol attı.