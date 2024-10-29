Üye Girişi
Haberler

Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi!

Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NOW Çalar Saat programının konuğu Naim Babüroglu oldu. Canlı yayın konuğu Yazar Naim Babüroglu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kimdir? Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli?

Naim Babüroglu NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Yazar Naim Babüroglu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kimdir? Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kimdir? Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NAİM BABÜROĞLU KİMDİR?

Naim Babüroğlu, 1960 yılında Hatay'da doğdu. 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1992 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. Piyade subayı olarak Takım ve Bölük Komutanı; Kurmay Subay olarak Tabur ve Alay Komutanı ile Tugay, Ordu ve Genelkurmay Başkanlığı'nda Karargâh Subayı görevlerinde bulundu. 1996-1997 yılında, Kuveyt ve Irak'ta Birleşmiş Milletler Gözlemci Misyonu'nda Askeri Gözlemci olarak görev yaptı. 1998-2001 yıllarında, Mons-Belçika'da NATO Karargâhında Kuvvet Plan subayı görevinde bulundu. Tuğgeneral rütbesinde iken 2011 yılında emekli oldu. ABD Oklahoma Üniversitesinde İnsan İletişimi ve İlişkileri (Human Relations) konusunda Yüksek Lisans yapmıştır. Cumhuriyet tarihinde doktora çalışmasına devam etmektedir. 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP'den Hatay Milletvekili Aday Adayı oldu.

İngilizce Arapça ve Osmanlıca bilen Naim Babüroğlu, evlidir. İki çocuğu vardır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Naim Babüroğlu Kültür Sanat Soğuk Haber Eğitim Yaşam Dünya NOW

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu

Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor

Atamızın "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler
Tulum peynirlerine mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan natamisin bileşeni karıştırmışlar

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Vatandaşa peynir diye neler yedirmiş neler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları… Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 29 Ekim canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! 29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! 29 EKİM NÖBETÇİ NOTER | 29 Ekim noter açık mı, çalışıyor mu? Bugün nöbetçi noter var mı? ATV CANLI İZLE 29 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.