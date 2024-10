Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi!

Naim Babüroglu NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Yazar Naim Babüroglu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor.

NAİM BABÜROĞLU KİMDİR?

Naim Babüroğlu, 1960 yılında Hatay'da doğdu. 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1992 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. Piyade subayı olarak Takım ve Bölük Komutanı; Kurmay Subay olarak Tabur ve Alay Komutanı ile Tugay, Ordu ve Genelkurmay Başkanlığı'nda Karargâh Subayı görevlerinde bulundu. 1996-1997 yılında, Kuveyt ve Irak'ta Birleşmiş Milletler Gözlemci Misyonu'nda Askeri Gözlemci olarak görev yaptı. 1998-2001 yıllarında, Mons-Belçika'da NATO Karargâhında Kuvvet Plan subayı görevinde bulundu. Tuğgeneral rütbesinde iken 2011 yılında emekli oldu. ABD Oklahoma Üniversitesinde İnsan İletişimi ve İlişkileri (Human Relations) konusunda Yüksek Lisans yapmıştır. Cumhuriyet tarihinde doktora çalışmasına devam etmektedir. 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP'den Hatay Milletvekili Aday Adayı oldu.

İngilizce Arapça ve Osmanlıca bilen Naim Babüroğlu, evlidir. İki çocuğu vardır.