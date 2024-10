Murat Emir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Murat Emir kaç yaşında, nereli? Murat Emir biyografisi!

Murat Emir NOW Tv Çalar Saat programına canlı yayın konuğu oldu. Çalar saat konuğu CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Murat Emir kimdir? Murat Emir kaç yaşında, nereli? Murat Emir biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Murat Emir kimdir? Murat Emir kaç yaşında, nereli? Murat Emir biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MURAT EMİR KİMDİR?

Murat Emir 1969 yılında Malatya Hekimhan'da dünyaya geldi. Ankara İncirli Lisesi, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesinde göz hastalıkları alanında ihtisas yaptı. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi Lazer Fiziği bölümünde master derecesi aldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp tarihi ve etik alanında doktora yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarında yer aldı. 25, 26 ve 27. Dönemlerde CHP Ankara Milletvekili seçildi. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyesi seçildi. TBMM Anayasa Komisyonu ve Parlamentolar Arası Birlik Grubu Üyesi olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Emir, 2 çocuk babasıdır.

28. dönemde CHP'den Ankara Milletvekili seçildi.