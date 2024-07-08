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Mücahit Can Akçay kimdir? Mücahit Can Akçay hangi takımda oynuyor?

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Mücahit Can Akçay kimdir? Mücahit Can Akçay nereli, kaç yaşında? Mücahit Can Akçay hangi takımda oynuyor soruları gündemde merak edilen konulardan. Peki Mücahit Can Akçay kim?

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MÜCAHİT CAN AKÇAY KİMDİR?

13 Nisan 1998 tarihinde dünyaya gelen Mücahit Can Akçay, MKE Ankaragücü takımında Forvet de forma giymiştir. 180 cm boyunda olan Mücahit Can Akçay, sol ayağını kullanmaktadır. Akçay 26 yaşındadır.

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, Mücahit Can Akçay'la prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mücahit Can Akçay ile prensip anlaşmasına varmıştır" ifadeleri kullanıldı. Akçay Bursaspor transferinde önce Iğdır FK'da forma giyiyordu.

Mücahit Can Akçay kimdir? Mücahit Can Akçay hangi takımda oynuyor?

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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