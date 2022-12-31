Milli piyangonun hangi numaralarının kazandığı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından milli piyangonun kazanan numaraları araştırılıyor. Peki, Milli piyango kazanan numaralar ne? 2023 Milli piyango hangi numara kazandı? Milli piyango bileti hangi numaralar kazandı? İşte detaylar...

Milli piyango hangi numaralar kazandı? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyük ikramiye çekilişini kazanan numaralar araştırılıyor. Yılbaşı Milli piyango biletinin sonuçları merak konusu oldu. Peki, Milli piyango kazanan numaralar ne? 2023 Milli piyango hangi numara kazandı? Milli piyango bileti hangi numaralar kazandı? Detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Kanal D ekranlarında gerçekleştirilecek. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak.

MİLLİ PİYANGO HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

MP TV'den canlı olarak yayınlanacak olan Milli Piyango yılbaşı sonuç sorgulamak için Milli Piyango Online web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GEÇEN SENE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin ödül tablosu aşağıdaki gibidir. Geçtiğimiz yıl yapılan çekiliş ile birlikte şanslı il geçen yıl İzmir olmuştu. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Milli Piyango Çekilişi sonrası 1 kişi 30 milyon TL'yi kazandı. 120 milyon TL, 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.

2023 MİLLİ PİYANGO HANGİ NUMARALAR KAZANDI?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.