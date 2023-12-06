Ünlü televizyon sunucusu Mesut Yar Sabahın Sözcüsü programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Datça Belediye Başkanı aday adaylığına başvuran Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Sabahın Sözcüsü Mesut Yar programının akıbeti sorgulatılıyor. Peki, Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

MESUT YAR SÖZCÜ TV'DEN NEDEN AYRILDI?

20 yıldır Datça'da olduğunu belirten Mesut Yar ailesinin yaşadığı ilçeye mutluluk ve huzur getirmek için aday adayı olduğunu belirterek, "1900'lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça'da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim" sözleri ile hem çalıştığı kanala veda etti hem adaylığını duyurdu.

SABAHIN SÖZCÜSÜ MESUT YAR YOK MU, NEDEN YOK?

Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Sözcü Tv'de yayınlanan Sabahın Sözcüsü programından ayrılarak CHP'den Datça Belediye Başkanı aday adaylığına başvurdu.