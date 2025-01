Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında? Melisa Aslı Pamuk evli mi, eşi kim?

Son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melisa Aslı Pamuk, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine topladı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncunun kaç yaşında olduğu, hangi yapımlarda rol aldığı ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile olan evliliği kısa süre içerisinde en çok aratılanlara girdi. Peki, Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında?

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Ailesi İskenderunludur. 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'ta yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe'te (Kâinat Güzellik Yarışması) temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

Melisa Aslı Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir 'Bos Bros. Film & TV Productions' ve 'Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)' ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde 'Temel Oyunculuk' dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise Her Sevda Bir Veda, adlı dizi ile başlamıştır. Ardından Yer Gök Aşk, Kurt Seyit ve Şura ile devam etmiş ve Kara Sevda dizisindeki başarılı performansıyla aranan oyuncular arasındaki yerini almıştır.

MELİSA ASLI PAMUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2010-2013 Yer Gök Aşk

2013Lale Devri

2014 Kurt Seyit ve Şura

Her Sevda Bir Veda

2014-2015 Ulan İstanbul

2015 Asla Vazgeçmem

2015-2017 Kara Sevda

2018-2019 Çarpışma

2020 Yeni Hayat

2021 Kırmızı Oda

2023 EGO

İNTERNET DİZİLERİ

2022 Hayaller ve Hayatlar

2023-2024Hay Sultan

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı

MELİSA ASLI PAMUK EVLİ Mİ?

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile olan evliliğini Instagram profilini, 'Melisa Aslı Yazıcı' olarak güncelleyerek duyuran ünlü oyuncu, daha sonra yayınladığı fotoğraflar ile de evlilik haberlerini doğruladı. Paris'te düzenledikleri sade bir törenle sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü ikili daha sonra da Trabzon'a giderek Yusuf Yazıcı'nın aile büyüklerini ziyarette bulundu. 26 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aralarındaki yaş farkı ile dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk (32) şimdilerde de ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

