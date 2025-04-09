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Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in yüzde 84'lük vergi misillemesine karşı yanıtı çabuk oldu. Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 125'e yükseltileceğini ve kararın hemen uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisi tarifelerinin ardından yeni bir boyut kazanan ticaret savaşları giderek kızışıyor.

ÇİN'DEN GÖRÜLMEMİŞ MİSİLLEME

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin'e yönelik yüzde 104'lük yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak belirtildi. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak kaydedilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

TRUMP'TAN MİSİLLEMEYE KARŞI YENİ HAMLE

Ancak Trump'ın, Çin'in yüzde 84'lük vergi misillemesine karşı yanıtı çabuk oldu. Son yaptığı açıklamayla Çin'e yeni tarifeleri açıklayan Trump, Pekin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltileceğini ve kararın hemen uygulanacağını duyurdu.

MİSİLLEME YAPMAYAN 75 ÜLKE HAKKINDA YENİ KARAR

Trump ayrıca, misilleme kararı almayan yaklaşık 75 ülkeye uygulanan yeni vergi oranlarının 90 gün boyunca durdurulduğunu da açıkladı. Ülkeler bu süre zarfında yalnızca yüzde 10'luk temel vergiyi ödeyecek.

TRUMP: 2 MİLYAR DOLAR KAZANIYORUZ

Son olarak Beyaz Saray'da kömür madencilerinin de katıldığı bir programda konuşan Trump, gümrük vrgilerine ilişkin, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi." açıklamasında bulunmuştu.

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Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (45)

Haber YorumlarıGöktuğ Bayrak:

Sidik yarışına döndü bu iş

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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Açık artırmaya döndü bu iş, yarında Çin yükseltir

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

kafayı yemiş ABD ulan siz her türlü Çin'e gebesiniz bakalım ABD sirketleriniz yüksek maliyete dayanabilecek mi çin olmasa hayatta kalamazsiniz siz

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Haber YorumlarıMUSTAFA 3363:

Sallama haber değilse bunlar birbirini yiyecek

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

lan bu iş rahmetli Kemal sunalla İlyas salmanın kariya başlık parasını artirmasina dondu

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Haber YorumlarıSempatik:

sarı papatya kayışı kopardı iyice dote giren şemsiye misali olacak gibi

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

maşallah devlet başkanı değil kumarbaz mübarek

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Haber YorumlarıOflu Hakan:

Trump eninde sonunda geri adım atacak

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Haber YorumlarıCHP Savar:

hahaha ?? Bizim işimize gelir

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Haber Yorumlarıülker kaya:

Araç fiyatları çip krizinden dolayı müthiş artabilir

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