Benzine büyük indirim geldi
Benzinin litre fiyatlarına 2 lira 24 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak
Benzinin litre fiyatına 2 lira 24 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Petrol fiyatlarında gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı.
Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 24 kuruş indirim geldi.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 83 kuruş, Ankara'da 47 lira 40 kuruş, İzmir'de 47 lira 75 kuruşa satılıyor.
4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü.
Brent petrol, 60 dolar sınırına kadar gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.