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Benzine büyük indirim geldi

Benzine büyük indirim geldi
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Benzinin litre fiyatlarına 2 lira 24 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak

Benzinin litre fiyatına 2 lira 24 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Petrol fiyatlarında gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 24 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 83 kuruş, Ankara'da 47 lira 40 kuruş, İzmir'de 47 lira 75 kuruşa satılıyor.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü.

Brent petrol, 60 dolar sınırına kadar gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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