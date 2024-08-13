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MasterChef Tokat Kebabı tarifi! En güzel Tokat Kebabı tarifi! Tokat Kebabı tarifi nasıl yapılır? Tokat Kebabı için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tokat Kebabı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tokat Kebabı hazırladı. Peki, Tokat Kebabı tarifi nedir? Tokat Kebabı nasıl yapılır? Tokat Kebabı nedir?

Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tokat Kebabı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tokat Kebabı tarifi nasıl yapılır? Tokat Kebabı nedir? Tokat Kebabı nasıl yapılır, Tokat Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir

TOKAT KEBABI MALZEMELERİ

3 adet patlıcan

20-25 adet küçük Tokat biberi

6-7 adet domates

1 kg. parça kuzu eti

7-8 baş sarımsak

3-4 adet orta patates

100 gr kadar kuyruk yağı

1 tatlı kaşığı tuz

5 adet lavaş pide

TOKAT KEBABI NASIL YAPILIR?

Et tuzlanır. Patlıcanlar kabuğu soyulmadan uzunlamasına ikiye, sonra bir parmak boyunda kesilir. Patatesler soyulup yarım santimlik halkalar şeklinde kesilir. Şişler bir parça kuyruk yağı ile silinerek yağlanır (Sebzeler kolay takılsın diye). Önce bir parça kuyruk yağı, bir baş sarımsak (bütün olarak) sonra iri kuşbaşı doğranmış et, 1 parça patlıcan olmak üzere şişlere dizilir. Diğer şişlere tepesine yağ, sarımsak, alt kısımlarına biber, patates dizilip hazırlanır. Fırın özel yapılmıştır, Ateş iki tarafından yanar, şişler ortasında bulunan uzun demire takılır. Şişlerin tepesine takılan kuyruk yağı eriyerek sebzenin üstüne akarak iki yandan yanan ateşle kızarmasını sağlanır. Şişlerin alt kısmına konan tavalara dizilen dilimlenmiş domates üstüne akan yağlı et suları ile tatlanır. 15-25 dakikada pişen et ve sebzeler bir tepsiye yayılan pideye şekillice konup ortasına domates yayılır. Sıcak servis edilir.

Not : Yöreye aittir. Aynı ismi taşır, kuru hararetle piştiği için mideyi yormaz, sindirimi kolaydır. Piyasada evlerde yapmak için fırınlar satılır. Eski bağ evlerinde mutlaka bulunur. Yazın çıkan ince kabuklu Tokat Biberi ile yapılanı makbuldür.

Kaynak : İl Kültür ve Turizm MüdürlüğüArşivi

Osman Demir
Osman Demir
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