MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde yarışmaya veda eden isim merak konusu oldu. Yarışmacılar arasında yaşanan kıyasıya mücadelenin ardından elenen isim belli oldu. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef elenen isim kim? İşte detaylar...

MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef hangi yarışmacı elendi?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. MasterChef dün akşam kim elendi merak konusu oldu. Arama motorlarında son bölüm yarışmaya veda eden isim sorgulatılıyor. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef elenen isim kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Eren, Esra, Tolga ve Dilara arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda hayallerine veda ederek yarışmada son 10'a kalamayan isim Tolga oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

İki etaplı gerçekleşen yarışmada yarışmacılar yaptıkları yemeklerle puanlandılar. Dilara ve Esra iki etabın sonunda 38 puan alarak MasterChef All Star'da ilk 10'a kaldılar. Son ikiye Tolga ve Eren kaldı. Eleme turuna kalan Somer Sivriolu, Eren ve Tolga Uskumru Dolması yapmaya alıştı. Tolga puanlama sisteminin ilk gecesinde 39 puan alan Eren'e karşı 36 puan alarak yarımadan ayrıldı.