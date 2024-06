Kurban eti ile neler yapılabilir? Kurban eti ile yapılan en iyi yemek tarifleri

Kurban Bayramı ve sonrasındaki birkaç hafta, etli ve kıymalı yemeklerin en çok rağbet gördüğü zamanlardır. Kurban etiyle yapılan yemekler arasında et sote, et kavurma, domates soslu et, tas kebabı ve fırında et yemeği gibi birçok gözde tarif bulunuyor. İşte deneyebileceğiniz bazı nefis kurban etli yemek tarifleri…

KURBAN ETİ İLE NELER YAPILABİLİR?

Kurban eti, geleneksel olarak Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan elde edilen ettir ve Türk mutfağında birçok lezzetli yemek yapmak için kullanılır. İşte kurban eti ile yapılan bazı popüler yemek tarifleri:

1. Kavurma

Malzemeler:

1 kg kuşbaşı doğranmış kurban eti

1 adet büyük soğan (isteğe bağlı)

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

Tuz

Karabiber

Kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Eti yıkayıp suyunu süzdürün.

Tencereye yağı koyup ısıtın, ardından eti ekleyin ve yüksek ateşte mühürleyin.

Et suyunu salıp çekene kadar pişirin.

İsteğe bağlı olarak doğranmış soğan ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Tuz ve baharatları ekleyin.

Et yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Sıcak servis yapın.

2. Sac Kavurma

Malzemeler:

1 kg kuşbaşı kurban eti

2 adet büyük soğan

3-4 adet yeşil biber

2-3 adet domates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Yapılışı:

Sacı veya geniş bir tavayı ısıtın ve sıvı yağı ekleyin.

Eti ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğanları ve biberleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Doğranmış domatesleri ekleyin ve pişirmeye devam edin.

Tuz ve baharatları ekleyin.

Et iyice pişene kadar karıştırarak kavurmaya devam edin.

Sıcak servis yapın.

3. Etli Pilav

Malzemeler:

500 gr kurban eti (kuşbaşı)

2 su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük soğan

3 su bardağı su veya et suyu

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Pirinci yıkayıp süzün ve ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin.

Tencereye tereyağını koyup eritin, ardından küçük doğranmış soğanı ekleyip kavurun.

Kuşbaşı etleri ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler iyice kavrulduktan sonra pirinci ekleyip karıştırın.

Üzerine suyu veya et suyunu ekleyin, tuz ve karabiberi ekleyin.

Pilavı kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pilav demlendikten sonra sıcak servis yapın.

4. Tas Kebabı

Malzemeler:

1 kg kuşbaşı kurban eti

2 adet büyük soğan

2 adet havuç

2 adet patates

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

3 su bardağı su veya et suyu

Tuz

Karabiber

Kimyon

Defne yaprağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Tencereye sıvı yağı ekleyin ve ısıtın, ardından eti ekleyip mühürleyin.

İnce doğranmış soğanları ekleyip kavurmaya devam edin.

Doğranmış havuçları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Salçayı ekleyip karıştırın, ardından su veya et suyunu ekleyin.

Tuz, karabiber, kimyon ve isteğe bağlı olarak defne yaprağını ekleyin.

Kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.

Doğranmış patatesleri ekleyip patatesler pişene kadar pişirin.

Sıcak servis yapın.

5. Etli Yaprak Sarma

Malzemeler:

500 gr kıyma (kurban eti)

1 su bardağı pirinç

1 büyük soğan

2-3 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kuru nane

Asma yaprağı (tuzlu veya taze)

Yapılışı:

Soğan ve sarımsağı ince doğrayın.

Pirinci yıkayıp süzün.

Kıymayı bir kaba alın, pirinci, soğanı, sarımsağı, ince doğranmış maydanozu, salçayı, tuz ve baharatları ekleyin ve iyice karıştırın.

Asma yapraklarını haşlayın (eğer tuzluysa tuzunu almak için).

Yaprakların içine hazırladığınız iç harcı koyup sarın.

Tencereye dizin ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Üzerine bir tabak koyup kısık ateşte pişirin.

Sıcak veya ılık servis yapın.

Bu tariflerle kurban etinizi en lezzetli şekilde değerlendirebilirsiniz. Afiyet olsun!