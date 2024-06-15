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Kurban bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır 2024?

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Teşrik tekbirleri, Hz. Peygamber'in (sav) Kurban Bayramı'nda namazlardan sonra getirdiği tekbirler olarak bilinir. "Teşrik" kelime anlamı olarak "etleri doğrayıp kurutmak" anlamını taşır. Kurban Bayramı'nın birinci günü Mina'da kesilen kurbanlıkların etleri, diğer günlerde kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik" veya "teşrik günleri" denilmiştir. Peki teşrik tekbirleri nasıl yapılır ve ne zaman başlar?

Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Ancak teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. İşte teşrik tekbiri hakkında merak edilenler…

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farz namazların arkasından birer defa getirilir. Toplamda 23 vakit okunmuş olur.

İşte teşrik tekbirinin Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu:

Arapça Teşrik Tekbiri Okunuşu:

"Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd."

Anlamı:

"Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur."

Teşrik tekbiri getirildikten sonra "Bismillahi Allahu Ekber" denilerek kurban kesilir. Unutulursa hatırlandığında hemen kaza edilmelidir.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından (27 Haziran Salı) başlayarak teşrik tekbirleri getirilmelidir. Tekbirler, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere, getirilmelidir. Teşrik tekbirleri, bayramın dört günü boyunca, farz namazlardan sonra okunur. Bu tekbirler, Hz. Peygamber'in kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre, arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik tekbirleri, teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken getirilir. Ancak teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilirse tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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