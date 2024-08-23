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KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir?

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KPSS P3 nedir? KPSS P3 puan türü, genel yetenek ve genel kültür testlerinin sonuçlarına dayalı olarak hesaplanan bir puan türüdür ve sadece lisans mezunları için geçerlidir. Bu puan türü, özellikle kamu kurumlarındaki uzmanlık gerektiren pozisyonlar için kullanılır. Adaylar, KPSS P3 puan türünü kullanarak çeşitli kamu mesleklerinde görev alabilirler. Peki, P3 hangi meslekler oluyor?

Kpss P3 puan türü hesaplanırken, Genel Yetenek testi sonuçlarının %60'ı ve Genel Kültür testi sonuçlarının %40'ı dikkate alınır. Bu puan türü, KPSS sınavından sonra hesaplanır ve genellikle yönetim ve denetim alanlarında görev alacak personelin seçilmesinde kullanılır. Adaylar, KPSS P3 puan türünün ne olduğunu, hangi mesleklerde kullanıldığını ve bu puanın ne anlama geldiğini merak etmektedir. KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Detaylar haberimizdedir…

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerindeki doğru cevaplarının eşit ağırlıkta değerlendirilmesiyle hesaplanır. Bu puan türü, her iki bölümde yapılan doğru cevapların da %50 oranında katkı sağladığı bir yöntemle belirlenir. Bu sayede, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin adayın genel performansına etkisi dengeli bir şekilde ölçülür. KPSS P3, her iki bölümün eşit öneme sahip olduğu durumlarda kullanılır ve adayların geniş bir yetenek yelpazesinde ne kadar başarılı olduklarını değerlendirmeyi amaçlar. Bu puan türü, adayların hem Genel Yetenek hem de Genel Kültür konularındaki bilgi ve becerilerini kapsamlı bir şekilde ortaya koyar.

KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir?

KPSS P3 HANGİ MESLEKLER VAR?

  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
  • SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
  • Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
  • Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
  • Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
  • Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
  • Gümrük Muhafaza Memurluğu
  • Gümrük Muayene Memurluğu
  • Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
  • Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
  • Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
  • Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
  • T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
  • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Orman Genel Müdürlüğü
  • Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
  • Makina Kimya Endüstrisi
  • TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
  • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Gümrük Müsteşarlığı
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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