Kpss P3 puan türü hesaplanırken, Genel Yetenek testi sonuçlarının %60'ı ve Genel Kültür testi sonuçlarının %40'ı dikkate alınır. Bu puan türü, KPSS sınavından sonra hesaplanır ve genellikle yönetim ve denetim alanlarında görev alacak personelin seçilmesinde kullanılır. Adaylar, KPSS P3 puan türünün ne olduğunu, hangi mesleklerde kullanıldığını ve bu puanın ne anlama geldiğini merak etmektedir. KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Detaylar haberimizdedir…

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerindeki doğru cevaplarının eşit ağırlıkta değerlendirilmesiyle hesaplanır. Bu puan türü, her iki bölümde yapılan doğru cevapların da %50 oranında katkı sağladığı bir yöntemle belirlenir. Bu sayede, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin adayın genel performansına etkisi dengeli bir şekilde ölçülür. KPSS P3, her iki bölümün eşit öneme sahip olduğu durumlarda kullanılır ve adayların geniş bir yetenek yelpazesinde ne kadar başarılı olduklarını değerlendirmeyi amaçlar. Bu puan türü, adayların hem Genel Yetenek hem de Genel Kültür konularındaki bilgi ve becerilerini kapsamlı bir şekilde ortaya koyar.

KPSS P3 HANGİ MESLEKLER VAR?

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğü Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

