KIZILCIK ŞERBETİ 78. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 78. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğa çok pişmandır. Fatih ise Doğa'yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Pembe eski mahallesindeki açtığı hayır evine kendini iyice kaptırmıştır. Ailesindeki herkes de sırayla onu ziyarete gelir. Nursema ise ağırlıklı olarak annesinin yanında ona yardımcı olmaktadır. Doğa, Giray'dan boşanmaya net olarak karar vermiştir. Bunu Giray'a söylediğinde aslında Giray'ın başında çok daha büyük bir bela olduğu ortaya çıkacaktır. Herkesten sakladığı aile sırrı her an ortaya dökülecek bir hal aldığında Nilay çok panikleyecektir. Cemal'e karşı şüphelerinden vazgeçmiş olan Kıvılcım, yeniden büyük bir ikilemde kalacaktır. Fatih'in, Cansu ile ilişkisini öğrenen Görkem her zamanki gibi bunu da kendi yöntemleriyle çözmeye çalışacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Özge Özacar, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Rahimcan Kapkap, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memilive Aliye Uzunatağan

