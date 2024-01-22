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Kızıl Goncalar Cüneyd kimdir? Kızıl Goncalar Cüneyd Güneş gerçekte kim, kim oynuyor?

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Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar bu hafta yeni ile ekranlara geliyor. İzleyiciler ise dizinin karakterlerini merak etti. Peki, Kızıl Goncalar Cüneyd Güneş kimdir? Kızıl Goncalar Cüneyd Güneş gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Cüneyd Güneş kimdir? Kızıl Goncalar Cüneyd Güneş gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR CÜNEYD GÜNEŞ KİMDİR?

Cüneyd Güneş

(MERT YAZICIOĞLU)

Pozitif bilimlerle bakılırsa tedaviye muhtaç, tarikat dünyasından bakınca cezbe ve hikmet sahibi bir velidir. Psikiyatr Levent, Zeynep ve Meryem'le tanışması hayatını derinden etkileyecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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