İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var?

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları merakla takip ediliyor. 9 Eylül tarihinde İzmir'de hangi sanatçı nerede konser vereceği ve İzmir'in kurtuluş etkinlikleri sık sık araştırılıyor.9 Eylül İzmir'in kurtuluşu nasıl oldu? Bu akşam İzmir'de kimin konseri var?

9 EYLÜL'DE İZMİR'DE KİMİN KONSERİ VAR?

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü, 9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlama programı kapsamında resmi törenler, halk yürüyüşleri, konserler ve gösteriler yer alacak.

102. YIL ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

Saat: 09.00

Yer: Basmane Polis Merkezi önü- Cumhuriyet Meydanı (Atatürk posteri taşınması)

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Saat: 10.00

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Çelenk sunumu

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

TEMSİLİ BAYRAK TÖRENİ

Saat: 10:30

Yer: Valilik Önü (Konak Atatürk Meydanı)

Süvari Birliklerinin temsili olarak İzmir 'in kurtarılmasını canlandırması

'in kurtarılmasını canlandırması Şanlı Bayrağımızın İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi

Vali Dr. Süleyman Elban'ın süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdimi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın süvari birlik komutanına plaket takdimi

CUMHURİYET MEYDANI 102. YIL KUTLAMA TÖRENİ

Saat: 11.15

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

9 Eylül şiirinin okunması

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama telgrafının okunması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın konuşması İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PANELİ

"9 Eylül İzmir Kurtuluşu"

Saat: 12.30

Yer: İzmir İktisat Kongre Merkezi

ATLI SÜVARİ BİRLİKLERİNİN YÜRÜYÜŞÜ

Saat: 17.00-17.30

Yer: Cumhuriyet Meydanı-1. Kordon-Gündoğdu Meydanı

ASKERİ BANDO KONSERİ

Güney Deniz Saha Bando Komutanlığı

Saat: 19.00

Yer: Konak Atatürk Meydanı

FENER ALAYI

Saat: 20.15

Yer: Cumhuriyet Meydanı – Kültür Park Lozan Kapısı (350 metrelik Türk Bayrağı taşınması)

KONSER