İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var?
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları büyük bir heyecanla bekleniyor. 9 Eylül tarihinde İzmir'de hangi sanatçının nerede konser vereceği ve kurtuluş etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. İzmir'in kurtuluşu nasıl oldu ve bu akşam İzmir'deki konserler kimler tarafından verileceği merak ediliyor. Peki, 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var?
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları merakla takip ediliyor. 9 Eylül tarihinde İzmir'de hangi sanatçı nerede konser vereceği ve İzmir'in kurtuluş etkinlikleri sık sık araştırılıyor.9 Eylül İzmir'in kurtuluşu nasıl oldu? Bu akşam İzmir'de kimin konseri var?
9 EYLÜL'DE İZMİR'DE KİMİN KONSERİ VAR?
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü, 9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlama programı kapsamında resmi törenler, halk yürüyüşleri, konserler ve gösteriler yer alacak.
102. YIL ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
- Saat: 09.00
- Yer: Basmane Polis Merkezi önü- Cumhuriyet Meydanı (Atatürk posteri taşınması)
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
- Saat: 10.00
- Yer: Cumhuriyet Meydanı
- Çelenk sunumu
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
TEMSİLİ BAYRAK TÖRENİ
- Saat: 10:30
- Yer: Valilik Önü (Konak Atatürk Meydanı)
- Süvari Birliklerinin temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırması
- Şanlı Bayrağımızın İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi
- Vali Dr. Süleyman Elban'ın süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdimi
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın süvari birlik komutanına plaket takdimi
CUMHURİYET MEYDANI 102. YIL KUTLAMA TÖRENİ
- Saat: 11.15
- Yer: Cumhuriyet Meydanı
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 9 Eylül şiirinin okunması
- Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama telgrafının okunması
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın konuşması
- İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PANELİ
- "9 Eylül İzmir Kurtuluşu"
- Saat: 12.30
- Yer: İzmir İktisat Kongre Merkezi
ATLI SÜVARİ BİRLİKLERİNİN YÜRÜYÜŞÜ
- Saat: 17.00-17.30
- Yer: Cumhuriyet Meydanı-1. Kordon-Gündoğdu Meydanı
ASKERİ BANDO KONSERİ
- Güney Deniz Saha Bando Komutanlığı
- Saat: 19.00
- Yer: Konak Atatürk Meydanı
FENER ALAYI
- Saat: 20.15
- Yer: Cumhuriyet Meydanı – Kültür Park Lozan Kapısı (350 metrelik Türk Bayrağı taşınması)
KONSER
- Haluk Levent Konseri
- Saat: 21.00-21.30
- Yer: Kültür Park Çim Alan