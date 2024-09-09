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İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var?

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İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları büyük bir heyecanla bekleniyor. 9 Eylül tarihinde İzmir'de hangi sanatçının nerede konser vereceği ve kurtuluş etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. İzmir'in kurtuluşu nasıl oldu ve bu akşam İzmir'deki konserler kimler tarafından verileceği merak ediliyor. Peki, 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var?

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları merakla takip ediliyor. 9 Eylül tarihinde İzmir'de hangi sanatçı nerede konser vereceği ve İzmir'in kurtuluş etkinlikleri sık sık araştırılıyor.9 Eylül İzmir'in kurtuluşu nasıl oldu? Bu akşam İzmir'de kimin konseri var?

9 EYLÜL'DE İZMİR'DE KİMİN KONSERİ VAR?

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü, 9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlama programı kapsamında resmi törenler, halk yürüyüşleri, konserler ve gösteriler yer alacak.

102. YIL ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

  • Saat: 09.00
  • Yer: Basmane Polis Merkezi önü- Cumhuriyet Meydanı (Atatürk posteri taşınması)

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

  • Saat: 10.00
  • Yer: Cumhuriyet Meydanı
  • Çelenk sunumu
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

TEMSİLİ BAYRAK TÖRENİ

  • Saat: 10:30
  • Yer: Valilik Önü (Konak Atatürk Meydanı)
  • Süvari Birliklerinin temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırması
  • Şanlı Bayrağımızın İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi
  • Vali Dr. Süleyman Elban'ın süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdimi
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın süvari birlik komutanına plaket takdimi

İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var?

CUMHURİYET MEYDANI 102. YIL KUTLAMA TÖRENİ

  • Saat: 11.15
  • Yer: Cumhuriyet Meydanı
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  • 9 Eylül şiirinin okunması
  • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama telgrafının okunması
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın konuşması
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PANELİ

  • "9 Eylül İzmir Kurtuluşu"
  • Saat: 12.30
  • Yer: İzmir İktisat Kongre Merkezi

İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var?

ATLI SÜVARİ BİRLİKLERİNİN YÜRÜYÜŞÜ

  • Saat: 17.00-17.30
  • Yer: Cumhuriyet Meydanı-1. Kordon-Gündoğdu Meydanı

ASKERİ BANDO KONSERİ

  • Güney Deniz Saha Bando Komutanlığı
  • Saat: 19.00
  • Yer: Konak Atatürk Meydanı

FENER ALAYI

  • Saat: 20.15
  • Yer: Cumhuriyet Meydanı – Kültür Park Lozan Kapısı (350 metrelik Türk Bayrağı taşınması)

KONSER

  • Haluk Levent Konseri
  • Saat: 21.00-21.30
  • Yer: Kültür Park Çim Alan
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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