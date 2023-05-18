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İzmir'i sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü

İzmir'i sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü

Genel Haberleri

İzmir'i sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere bazı noktaları sular altında bıraktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'i sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü

İZMİR - İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere bazı noktaları sular altında bıraktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yaptığı uyarının ardından sağanak yağış ve dolu kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, her yağmurda olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında kaldı, bazı iş yerlerini su bastı. Yağışla beraber vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Öte yandan, kentte Karabağlar bölgesinde etkili olan yağışla yollarda sular altında kaldı, araçlar sulara gömüldü. Yeşildere Caddesi'nde ise biriken sular nedeniyle trafik durdu. Kentin bir başka noktasında ise vatandaşlar sularla kaplı caddede yürümek zorunda kaldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kemeraltı İzmir Genel Haberler

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