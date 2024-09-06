Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş İstifa Mı Etti?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın istifa ettiği iddiaları gündemde. Ataş'ın istifa nedeni ve durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın neden istifa ettiği merak ediliyor. Birçok kişi, Dursun Ataş'ın istifası sonrası İyi Parti'deki sandalye sayısını da araştırıyor. Ataş'ın istifasıyla İYİ Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi. Peki, Dursun Ataş istifa mı etti? İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş neden istifa etti, ne oldu?

DURSUN ATAŞ İSTİFA MI ETTİ?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa ettiğini bildirdi. Ataş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır. İki dönem boyunca sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde olduğu gibi İYİ Partinin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş İstifa Mı Etti?Dursun Ataş

DURSUN ATAŞ KİMDİR?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Baba adı Battal, anne adı Mahmur'dur. İlk ve ortaöğrenimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri merkezde bulunan Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptı.1987 yılında Hava Teknik Okulundan Hava Astsubayı olarak mezun oldu ve göreve başladı. Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 20 yıl hizmet verdikten sonra, 2007 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası aile şirketinde yöneticilik yaptı. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi. 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerinde 27. Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclise girdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Milletvekili Milletvekili Dursun Ataş Dursun Ataş İYİ Parti İYİ Parti Kayseri Kayseri

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kurultaya damga vuran çıkış: Bu partide görev alamayacaklar

 Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Dursun Ataş istifa etti, vekil sayısı 31'e düştü

Dursun Ataş istifa etti, Meclis'te sandalye sayısı değişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ÖSYM 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2. Ek yerleştirme 2024 nasıl yapılır? YKS 2. Tercihler ne zaman? Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 adayları kim? EMILY IN PARIS 4. SEZON İZLE! Emily in Paris 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? Emily in Paris HD, Türkçe altyazı izleme linki var mı? 4. SEZON FRAGMANI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı?
title