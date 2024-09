İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş İstifa Mı Etti?

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın neden istifa ettiği merak ediliyor. Birçok kişi, Dursun Ataş'ın istifası sonrası İyi Parti'deki sandalye sayısını da araştırıyor. Ataş'ın istifasıyla İYİ Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi. Peki, Dursun Ataş istifa mı etti? İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş neden istifa etti, ne oldu?

DURSUN ATAŞ İSTİFA MI ETTİ?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa ettiğini bildirdi. Ataş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır. İki dönem boyunca sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde olduğu gibi İYİ Partinin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Dursun Ataş

DURSUN ATAŞ KİMDİR?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Baba adı Battal, anne adı Mahmur'dur. İlk ve ortaöğrenimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri merkezde bulunan Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptı.1987 yılında Hava Teknik Okulundan Hava Astsubayı olarak mezun oldu ve göreve başladı. Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 20 yıl hizmet verdikten sonra, 2007 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası aile şirketinde yöneticilik yaptı. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi. 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerinde 27. Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclise girdi.