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İspanya sel felaketi nerede oldu, kaç kişi öldü?

İspanya sel felaketi nerede oldu, kaç kişi öldü?
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İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Peki, İspanya sel felaketi nerede oldu, kaç kişi öldü?

İspanya sel felaketi ölü sayısı! İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Peki, İspanya sel felaketi nerede oldu, kaç kişi öldü? Detaylar...

İSPANYA'DA SELDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e ulaşırken, Valencia en çok can kaybı verilen bölge oldu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İspanya sel felaketi nerede oldu, kaç kişi öldü?

İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı arttı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini açıkladı. Can kayıplarının 92'sinin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan çok sayıda İspanyol milletvekili ise sosyal medya hesaplarından Valensiya'da ölenler için başsağlığı mesajları yayımladı. Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu belirtti.

Devlet Meteoroloji Ajansının (Aemet) yaptığı ilk değerlendirmeye göre, şiddetli yağış ve fırtına dolayısıyla Valensiya'nın "yüzyılın en kötü döneminden" geçtiği, Kastilya-La Mancha ve Endülüs ile bu bölgelerdeki nehirlerde yükselen su seviyesine bağlı meydana gelen sel ve su baskınlarıyla tam bir felaket yaşandığı ifade edildi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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